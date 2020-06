Ecoturismo no Baixo Guadiana transfronteiriço promovido online

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O ecoturismo no Baixo Guadiana transfronteiriço vai ser promovido online através de uma ação de capacitação do projeto Valagua, nos dias 16, 17 e 18 de junho, anunciou a organização.

Esta ação de capacitação é organizada pela ADPM e a associação Odiana, em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, com o objetivo de dar a conhecer a singularidade da paisagem, da flora e da fauna no território e divulgar o potencial destes recursos na diversificação e valorização da oferta turística.

Outro dos objetivos é a contribuição para a capacitação dos promotores turísticos, além da estruturação de novos produtos ecoturísticos e o uso responsável dos recursos naturais.

Ao todo serão três sessões online diárias, que vão decorrer entre as 10:00 e as 12:00 com temáticas distintas.

No primeiro dia, serão abordados os valores naturais do Baixo Guadiana transfronteiriço enquanto ativos do território, enquanto no segundo dia será dado a conhecer um conjunto de iniciativas e experiências que têm como objetivo de inspirar a criação de novos produtos e modelos de negócio, além das oportunidades de formação e financiamento do Turismo de Portugal.

Para terminar, no terceiro dia, vai decorrer o workshop “Do território ao desenvolvimento de produtos ecoturísticos”, com o objetivo de exercitar capacidades de conceção e desenvolvimento de produtos ecoturísticos inovadores.

Este evento tem como público-alvo os operadores, empresários e promotores de atividades ecoturísticas e turismo de aventura, estudantes da área do turismo e outros empreendedores.

A participação nestas sessões é gratuita, mas a inscrição deve ser feita anteriormente através do endereço tiny.cc/valagua.