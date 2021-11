Edifício da CCDR é alvo de obras de conservação

O edifício da sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, localizado em Faro, está a ser alvo de obras de beneficiação e conservação, com um investimento de 113 mil euros.

Para esta intervenção, procedeu-se à verificação do estado do edifício e ao levantamento dos problemas que necessitavam de resolução imediata, uma vez que já colocavam em causa a conservação da sede da CCDR e o seu funcionamento.

Agora, a obra em curso em Faro irá proceder a uma conservação geral do exterior do edifício e a reparação de elementos pontuais no seu interior.

Para esta empreitada, estão previstas ainda reparações e pinturas gerais no exterior, impermeabilização de cobertura em terraço, remoção do sistema anti pombos em todo o edifício e aplicação de novos nas fachadas principais.

Já este ano, a CCDR substituiu as luminárias existentes e foram instaladas lâmpadas economizadoras economizadoras e equipamentos automáticos nas zonas comuns com o objetivo de a melhoria das condições de iluminação e a redução dos consumos de energia elétrica, com o valor de 21 mil euros.

