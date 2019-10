Edifício do Atlético será um espaço polivalente

A Câmara Municipal de Loulé irá iniciar a recuperação do edifício Atlético

Sporting Clube, no qual funcionava a sede desde 1942 até à sua extinção. A recuperação visa adaptar o edifício num

espaço polivalente direcionado para atividades culturais, mantendo as

características do edifício e o máximo aproveitamento dos elementos existentes.

O edifício localiza-se na Rua 5 de Outubro, na via pedonal, o eixo

principal de maior atividade comercial, é um espaço camarário de primeiro andar,

que será mais um local de convívio para usufruto dos louletanos, com atividades

culturais organizadas pelo Município e por outras associações, espaço de

trabalho municipal e a instalação da Casa da Cultura de Loulé. A obra no valor

de 356.710,34€ (acrescido de IVA) terá um prazo de 6 meses.

É um edifício do século XIX, que sofreu alterações ao nível do piso térreo no desenho das montras das lojas em 1940, uma remodelação efetuada pelo Arquiteto Manuel Laginha, e posteriormente, na década de 80, teve obras nos pisos superiores e interior. O edifício Atlético Sporting Clube, era um espaço recreativo, de cultura, de debate político, teve um papel importante durante o período final do Estado Novo. Neste local realizaram-se bailes, conferências, jogos florais e sessões cinematográficas. Também ali existia uma biblioteca com livros censurados na época da ditadura.