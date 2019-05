EDP Distribuição vai investir 11 milhões na segurança da floresta

.

A EDP Distribuição prevê investir, este ano, 11 milhões de euros em ações de inspeção e de intervenção na segurança da floresta.

A intervenção deverá incidir nas zonas de proteção e nas faixas gestão

de combustível junto às linhas de distribuição de eletricidade, com o intuito

de garantir a melhoria da qualidade de serviço e a segurança das populações e

das redes elétricas.

Deste montante,

8,8 milhões de euros estão relacionados com a gestão e limpeza da vegetação em

torno das linhas de eletricidade e 2,2 milhões de euros em inspeções. O reforço

do investimento face a 2018 (cerca de 33%) está associado ao aumento do número

de Planos Municipais de Defesa de Floresta Contra Incêndios aprovados e revistos,

a par da subida dos preços destes serviços desde os incêndios de 2017.

Desde 2008, a empresa já investiu um total de 72 milhões de euros na

segurança das infraestruturas, com impacto direto na defesa e proteção do

património florestal.

A EDP Distribuição está presente em todo o território continental, com

68 mil km de linhas aéreas, sendo que mais de 28 mil km estão presentes em

espaços florestais. Há 25 anos que faz a inspeção termográfica das linhas, com

voos de helicóptero, para a deteção de pontos quentes, para além da inspeção

visual terrestre. Desde 2006 que recorre a uma tecnologia que mede a distância

entre a vegetação e as linhas. Nos últimos anos apostou no desenvolvimento e na

aplicação de um algoritmo preditivo de crescimento da vegetação. Em 2018

contabilizou 650 horas de voo de helicóptero. Com a alocação de mais um

helicóptero destinado à vigilância das linhas elétricas, a EDP Distribuição

prevê realizar, até ao final de 2019, mil horas de voo.