EDP investe mais de 300 milhões em projetos de impacto social

A EDP vai investir mais de 300 milhões de euros na criação de um programa global de projetos de impacto social até 2030, anunciou a empresa.

Esta iniciativa tem como foco a transição energética justa e prevê combater a pobreza energética, promover o acesso à energia e eficiência energética e a implementação de soluções de acesso à energia solar ou mobilidade elétrica.

“A EDP demonstra assim o seu compromisso em acelerar a descarbonização e atingir a neutralidade carbónica, sem deixar ninguém para trás”, refere a empresa em comunicado.

Outro dos compromissos da empresa é a promoção do acesso a energia limpa de países em desenvolvimento, com o lançamento da quarta edição do Fundo A2E (Acess to Energy) que tem o dobro do financiamento, ou seja, um milhão de euros para apoiar projetos em Moçambique, Nigéria, Maláui, Angola e Ruanda.