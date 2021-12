Elias Gato apresenta workshop de postais ilustrados em Faro

O castromarinense Elias Gato vai lecionar um workshop de postais ilustrados no dia 18 de dezembro, entre as 10:00 e as 13:00, no Gama Rama Art Studios em Faro, anunciou a organização.

Neste workshop lecionado por Elias Gato, os participantes vão explorar e imprimir duas informações gráficas, uma com a composição tipográfica de caracteres móveis e outra com a técnica da linogravura, com os tipos de letras em chumbo e madeira e a matriz “escavada” em linóleo.

O workshop tem um valor de 40 euros, com material incluído, cujas inscrições podem ser feitas através de e-mail até dia 16 de dezembro, com limitação de seis pessoas.

Elias Gato nasceu em 1989 na Suiça mas vive desde sempre em Castro Marim, sendo licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e mestre em Ensino de artes Visuais do 3,º ciclo e secundário.

Atualmente é professor, ilustrador, impressor gráfico, escritor e editor, tendo fundado a sua editora fictícia Edições Punhefla.

