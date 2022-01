Elidérico Viegas apresenta lista com empresários algarvios para a AHETA

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, anunciou que se vai recandidatar ao cargo nas eleições deste mês, numa lista composta exclusivamente por empresários sedeados na região.

Elidérico Viegas, que ocupa a presidência da maior associação de hoteleiros algarvia desde 1995, da qual é sócio fundador, vai disputar o cargo com o empresário Helder Martins, antigo presidente da Região de Turismo do Algarve (2003-2007), que anunciou a sua candidatura em novembro de 2021.

Numa nota enviada à redação do JA, Elidérico Viegas afirma que se recandidata com uma lista “para prosseguir a estratégia que tem no horizonte o reforço da AHETA, enquanto estrutura associativa forte e dinâmica, e em que todos continuem a rever-se e a participar ativamente, ao invés de subserviências e dependências de centralismos de Lisboa, protagonizadas pelos candidatos da outra lista concorrente”.

“Este grupo de trabalho está comprometido com ideias e programas com significado e sentido turístico e empresarial, conforme resulta do programa de ação. A AHETA quer continuar a ser cada vez mais o ponto de encontro dos empresários do setor no Algarve, recusando ser uma estrutura ao serviço apenas de alguns, independentemente da legitimidade dos seus interesses”, sublinha o candidato.

Em março de 2021, Elidérico Viegas pediu a exoneração do cargo alegando “falta de solidariedade institucional” da restante direção.

Em causa esteve uma entrevista do presidente da associação, que se debruçou sobre temas como a vacinação, as dificuldades do setor, a falta de apoio à região ou a forma como os prémios sobre turismo são atribuídos.

“A minha decisão fundamenta-se na falta de solidariedade institucional dos restantes membros da direção, face à discordância de declarações que proferi a um órgão de comunicação social que, embora descontextualizadas, por serem verdade e do conhecimento público, reitero e confirmo”, afirmou então Elidérico Viegas, mantendo-se interinamente no cargo.

No documento onde anuncia a sua recandidatura, Elidérico Viegas defende que a associação deve “continuar a empenhar-se ativamente na construção de uma abordagem positiva do turismo do Algarve, tendo no horizonte a salvaguarda dos interesses empresariais da atividade turística, inovando na sua capacidade de intervenção, sem deixar de prosseguir uma estratégia que contribuiu para a afirmação e reconhecimento público e institucional da associação”.

“Estão neste caso, entre outros aspetos, a celebração de convenções coletivas de trabalho, a prestação de serviços de apoio aos associados em matéria jurídico-laboral, o acompanhamento da evolução do setor na região e nos mercados turísticos internacionais concorrentes”, aponta.

Elidérico Viegas adianta que, em termos associativos, a sua lista está empenhada na criação de uma plataforma associativa única regional, “em oposição a uma estratégia associativa centralista, visando afirmar o Algarve e os interesses empresariais da maior e mais importante região turística portuguesa, quer a nível regional, quer a nível nacional e internacional, dando seguimento às conversações em curso com outras organizações associativas regionais do setor”.

Inicialmente agendadas para o dia 07 de janeiro, as eleições para a AHETA foram adiadas para o dia 21, decorrendo o ato eleitoral entre as 16:00 e as 18:00, na sede da associação, em Albufeira.