Eliérico Viegas: Haverá despedimentos coletivos se os apoios não chegarem depressa

Nascido há 70 anos em Paderne, Albufeira, e após 54 de carreira na hotelaria, Elidérico Viegas vive hoje nos antípodas do que é a sua postura pública habitual: “Perante esta realidade, não consigo ser otimista”, confessa ao JA. Ciente de que é preciso “dar o corpo às balas”, não nega, contudo, as dificuldades que se aproximam. E que a recuperação será lenta. Talvez lá para o próximo ano turístico haja alguma retoma, vaticina o homem que “não gostava de ter dado esta entrevista”, como confessou após o diálogo. Uma entrevista à distância e em regime de teletrabalho.

JORNAL DO ALGARVE (JA) – A AHETA apresentou ao Governo uma lista de exigências para salvar as empresas hoteleiras. Acha que o Governo tem condições financeiras para satisfazer reivindicações tão exigentes como a suspensão do pagamento de contribuições, taxas, pagamentos para a Segurança Social e impostos por um período de seis meses ou um período de carência de dois anos e juros de 1% para o crédito às empresas?

ELIDÉRICO VIEGAS (EV) – Vai ter de ter. Não tenho dúvidas sobre isso. Acho até que estas medidas vão ser insuficientes para esbater os efeitos terríveis causados por esta crise mundial. Muitas outras terão de ser aprovadas, e quanto mais depressa melhor.

Enfrentamos uma guerra civil mundial: Homem versus Inimigo Invisível – um vírus invasor, fazendo lembrar as histórias aos quadradinhos da minha juventude ou um filme de ficção científica.

O País não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Integramos um espaço económico comum alargado, somos beneficiários activos da solidariedade dos restantes estados membros. O anúncio do Banco Central Europeu injectando 750 mil milhões de euros na economia da União Europeia, coisa nunca vista, é prova disso mesmo.

Contudo, torna-se urgente fazer chegar os apoios aprovados às empresas rapidamente, a cura não pode chegar depois da morte.

JA – Receia que esta crise venha a ser pior do que a que as empresas e a economia enfrentaram de 2011 a 2014?

A crise actual não tem paralelo. A crise de 2011 a 2014 foi essencialmente de cariz financeiro, enquanto esta é transversal e, por conseguinte, mais abrangente, envolvendo todos os setores da vida e da sociedade à escala mundial. É a economia global que está em causa. Esperamos que o sistema financeiro, tão abalado pela crise anterior, cumpra agora o seu papel, assistindo as necessidades impostas pelas exigências da economia.

JA – Estamos à beira de números (e realidades) catastróficos? O pior ano turístico de sempre?

EV – Sim, uma vez que a dimensão da atividade turística é atualmente nuclear e determinante, quer para a economia regional, quer para a economia do País e, acima de tudo, para a vida dos cidadãos. O Turismo é o maior sector exportador nacional e o que mais gera bens transaccionáveis, sobretudo o Turismo do Algarve.

JA – Há 40 anos, durante a Revolução, quase deixou de haver Turismo no Algarve…

É verdade, aquando da Revolução de Abril, em 1974, o Turismo cessou por completo durante o período mais conturbado de 74, 75 e 76, mas tratava-se de uma crise conjuntural. Reposta a normalidade, tudo começou a funcionar novamente, apesar dos distúrbios económicos e financeiros causados pela instabilidade revolucionária do PREC – Processo Revolucionário em Curso, nomeadamente durante o Verão Quente de 1975.

JA – Quais eram as perspetivas para este ano turístico antes da crise?

EV – Antes da crise, as perspetivas apontavam para um ano mais ou menos idêntico ao ano anterior, quer em termos de taxas de ocupação quer em matéria de resultados económicos. O Turismo tinha entrado em velocidade de cruzeiro, após a crise internacional de 2008 e anos seguintes, nada fazendo prever a catástrofe que atravessamos.

JA – Como é que interpreta a reacção do Governo ao rumo desta doença? Foi demasiado lento, como criticam alguns?

EV – Penso que o Governo, atendendo às circunstâncias, vem fazendo o que pode e sabe. O mundo todo chegou atrasado ao problema e, sobretudo, às soluções. Neste particular, não estivemos piores do que os outros, talvez tenhamos sido até mais eficazes em algumas áreas. Mas precisamos ser mais ambiciosos, nomeadamente em matéria de medidas económicas necessárias para enfrentar e suster o impacto demolidor de uma crise sem precedentes.

JA – Não corremos o risco de, para nos proteger, da perspetiva sanitária, deitar tudo a perder, do ponto de vista económico?

EV – Sim, temos que ter cuidado. Como afirmou o nosso Presidente da República, não podemos deixar morrer a Economia, sobretudo a que está mais vocacionada para gerar riqueza para o País, como é o caso do Turismo, atendendo à sua capacidade para gerar bens transaccionáveis, de que o Algarve é o expoente máximo. Agora, mais do que nunca, é necessário reconhecer que o Algarve é a maior e mais importante região turística portuguesa, necessitando, por isso mesmo, de apoios e medidas específicos para enfrentar e esbater com sucesso os efeitos negativos desta calamidade universal. O sucesso do Algarve é o sucesso do País. Em tempo de guerra, todos somos chamados a combater. O governo deve governar, mas somos nós que temos de dar o corpo às balas.

JA – Andou bem o Governo em fechar fronteiras e suspender voos, tudo aquilo de que um hoteleiro, alguém ligado ao Turismo, menos quer ouvir falar?

EV – É verdade. Mas o que tem de ser tem muita força. Nesse aspecto temos de concordar com as ações do Governo, por muito que isso contrarie os nossos princípios e desígnios. A vida humana está em primeiro lugar e não pode ser substituída. É verdade que a economia é essencial à vida das pessoas, mas sem pessoas não há economia. Em primeiro lugar estão sempre as pessoas, o resto vem a seguir.

JA – Sendo o Turismo (por exemplo no Algarve) um fenómeno internacional envolvendo vários países e havendo várias velocidades de evolução e mitigação da pandemia, não receia que as ondas de choque da crise sejam mais acentuadas no setor turístico do que em setores mais fechados ao exterior? (no Reino Unido, nosso principal emissor turístico, a pandemia mal começou…)

EV – O setor turístico é uma actividade de pessoas para pessoas em que o fator humano desempenha um papel mais determinante do que em outros setores económicos. Neste sentido, em situações de crise, o Turismo é sempre o setor afetado em primeiro lugar. Porém, historicamente, é também o primeiro a recuperar nas fases de retoma. Os nossos receios vão para o facto de se tratar de uma crise à escala universal, o que vai, não tenho disso qualquer dúvida, abalar a lógica comercial instalada no negócio turístico, designadamente no que se refere à estabilidade dos atuais circuitos comerciais, ou seja, canais de comercialização e distribuição, transportadores, fornecedores de serviços, etc. As nossas preocupações centram-se, precisamente, no facto de o nosso principal fornecedor de turistas, o Reino Unido, ir enfrentar uma pandemia à dimensão do próprio País e, portanto, muito elevada e cujas consequências e impactos são difíceis de avaliar com rigor, designadamente ao nível do poder de compra dos britânicos e da viabilidade económica de Operadores Turísticos, Companhias Aéreas, etc.

JA – Obviamente, seja qual for a evolução da pandemia, o Verão turístico não sairá incólume dos dias que vivemos. Estamos à beira de um Verão catastrófico?

EV – Estamos a viver um pesadelo jamais sonhado. Trata-se, de facto, de uma catástrofe difícil de interiorizar e, sobretudo, de aceitar. O encerramento de muitas unidades hoteleiras, embora temporário, vai causar efeitos devastadores no emprego, no investimento público e privado, na economia em geral e em todos os aspectos da vida e sociedade mundiais. Está em causa a vida tal como a conhecemos. Não me parece que estejamos a viver apenas uma situação passageira, onde passados alguns meses tudo regressa à normalidade anterior. Perante a realidade em presença, não consigo ser optimista.

JA – Mas será que vamos ter uma rápida recuperação, ainda a tempo de salvar o verão?

EV – Não. Quer queiramos quer não, o Turismo está suspenso por tempo indeterminado e sem fim à vista. Embora as previsões apontem para uma recuperação dentro de três meses, a retoma será lenta, muito lenta. É minha convicção que a retoma só vai iniciar-se com o início da época turística do próximo ano.

João Prudêncio

Pode continuar a ler esta entrevista na versão papel de 26/03/2020, ou na versão PDF deste site