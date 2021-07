Elves Baldé deixa Sporting e assina pelo Farense por duas épocas

O jovem extremo luso-guineense Elves Baldé, campeão europeu de sub-19 formado no Sporting, assinou esta semana por duas temporadas pelo Farense, anunciou o clube da II Liga de futebol.

“O extremo de 21 anos, proveniente do Sporting, internacional pelas seleções jovens por 31 vezes e campeão europeu de sub-19, assinou pelo Sporting Clube Farense por duas épocas”, destacou o emblema de Faro nas suas redes sociais.

Elves Baldé, citado pelo clube algarvio, afirmou-se “muito entusiasmado” com esta nova oportunidade, chegando “cheio de ambição e de vontade de vencer”.

“Acredito que vamos ter um excelente grupo para enfrentar os desafios que nos esperam. Juntos vamos atingir os objetivos deste histórico clube e premiar a cidade e os seus adeptos com boas exibições, compromisso e vitórias”, frisou.

O extremo, internacional português até aos sub-20, representa o Sporting desde os infantis e, já como sénior, foi emprestado a Paços de Ferreira e Feirense.

Elves Baldé é o sexto reforço do Farense, depois dos defesas Loide Augusto, Gut e Henrique, do médio Mica Silva e do extremo Vasco Lopes.

Os algarvios estreiam-se oficialmente na nova temporada no sábado, no terreno do Desportivo de Chaves (18:00), em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga.

