Elza Cunha é a candidata do PAN à Câmara de Faro

A médica Elza Cunha é a candidata do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à presidência da Câmara de Faro, partido que vai também concorrer à Assembleia Municipal e a duas freguesias do concelho.

Com um percurso profissional ligado à prática clínica na área das dependências, Elza Cunha vai liderar uma candidatura que propõe “uma postura responsável e construtiva no sentido de aproximar as políticas do município aos valores ambientais, de direitos sociais e humanos e de proteção e bem-estar animal”, definiu o PAN num comunicado.

“As alterações climáticas são o desafio das nossas vidas. Mais do que palavras, precisamos de ações”, disse a candidata, citada na nota, considerando que é necessário “defender o ambiente e lutar contra a criação de descampados relvados, que desconsideram os melhores princípios de gestão dos recursos hídricos, à custa do abate de árvores, como irá acontecer na Mata do Liceu”, em Faro.

Elza Cunha assumiu também a defesa do Parque Natural da Ria Formosa, mostrando a discordância do PAN quanto à criação de um porto de recreio em Faro, que irá “destruir as pradarias marinhas, habitat dos cavalos-marinhos”, uma espécie autóctone dessa área protegida que fica sob maior ameaça com “mais pressão de embarcações poluidoras e ruidosas”.

A candidata é ainda contra a construção da ponte de duas faixas para a praia de Faro, outro dos projetos em curso por concretizar há vários anos no concelho, já que, argumenta, “vai aumentar a carga e a poluição dos automóveis sem resolver os problemas de circulação”.

Para o PAN, o projeto “não acautela devidamente os impactos ambientais no ecossistema e não contempla a inevitável subida do nível do mar nos próximos anos, sendo um exemplo elucidativo da necessidade de Faro concluir e publicar o Atlas de Risco das alterações climáticas”.

O partido advertiu também que “os desafios sociais serão uma das chaves da governação nos próximos quatro anos” porque a pandemia de covid-19 e a crise a ela associada “tem deixado inúmeras empresas, pessoas e famílias em situação de pobreza e carência alimentar”.

Por isso, a Câmara de Faro deve ter, segundo o PAN, um executivo “disposto a dar a mão a quem mais precisa, mas também que tenha a visão de uma comunidade mais cooperativa e resiliente aos fatores externos, que trabalhe os aspetos da sua soberania alimentar, aposte fortemente na economia circular, nos circuitos curtos de produção e distribuição, no apoio ao comércio local sustentável e que seja um parceiro dos cidadãos na realização dos seus anseios”.

Elza Cunha tem já como adversários conhecidos o atual presidente da autarquia, Rogério Bacalhau (PSD/CDS-PP/MPT/PPM), João Marques (PS), Catarina Marques (CDU), Aníbal Coutinho (BE) e Custódio Guerreiro (Chega).

Atualmente, a Câmara de Faro conta com uma maioria absoluta da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM, que venceu as eleições autárquicas em 2017 com 11.753 votos (43,94%), conquistado cinco dos nove eleitos em disputa, contra os 10.181 (38,06%) do PS, segunda força mais votada, que ficou com os restantes quatro.

A CDU ficou em terceiro lugar, com 1.975 votos e 7,38%, o BE em quarto, com 819 e 3,06%, o PAN em quinto, com 620 votos e 2,32%, e o último posto foi para a candidatura independente liderada por Humberto Correia, conhecido como Candidato do Amor, com 490 votos e 1,38%.

