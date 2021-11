Figuras à Rampa volta ao Teatro Municipal de Faro em dezembro

Em agosto, reuniram-se na Rampa do Teatro das Figuras alguns dos maiores artistas nacionais e da região do Algarve, para cinco noites de música ao vivo, algumas esgotadas. Agora, o Figuras à Rampa apresenta-se em formato digital, em duas datas únicas, a 6 e 7 de dezembro, em streaming no YouTube e Facebook do Teatro das Figuras.

No dia 6 de dezembro, serão transmitidos temas das atuações de Galopim, Banda do Filme

“Variações”, Nanook e Tiago Bettencourt. Dia 7, será a vez de The Legendary Tigerman, Capitão Fausto, Infante, The Black Teddys e Catalina. Esta será uma transmissão única, sem acesso aos conteúdos em diferido, e que completa o propósito inicial do Figuras à Rampa: ser palco do regresso da música ao vivo e projetá-la, simultaneamente, para um público mais vasto, de todo o país.

O Figuras à Rampa tem como objetivo responder ao Programa Garantir Cultura numa parceria da Metrónomo com o Teatro das Figuras e o Município de Faro, enriquecendo a programação do Teatro mas também a oferta cultural da cidade, num caminho para a retoma e regresso aos espetáculos.

Há um forte investimento em talento consolidado e na sua conjugação com os artistas locais escolhidos para integrarem a programação, selecionados a partir dos projetos participantes no South Music.

Estes espetáculos envolveram ainda equipas, estruturas, fornecedores, empresas de prestação de serviços no âmbito audiovisual, que desta forma tiveram oportunidade de voltar a operar,

promovendo-se uma retoma gradual ao trabalho no setor.

PUB