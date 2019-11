Em dez anos nasceram 122 linces no Centro de Reprodução de Silves

O Centro Nacional de Reprodução do Lince-ibérico (CNRLI), em Silves, já viu nascer mais de 122 crias desta espécie de felino em perigo de extinção. Esta história de sucesso começou a 26 de outubro de 2009, com a chegada do seu primeiro lince, a fêmea Azahar, vinda do parque espanhol de Jerez de la Frontera.

Para assinalar o décimo aniversário do centro, vai ser realizada amanhã, dia 27 de novembro, a partir das 9h30, uma cerimónia no castelo de Silves, com a presença do secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino.

O Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico tem por missão a conservação do lince-ibérico, a espécie de felino mais ameaçada do mundo. “Durante os 10 anos de funcionamento do CNRLI – o único centro de reprodução da espécie em Portugal – nasceram em cativeiro 122 linces, tendo sobrevivido 89 (73%) e sido introduzidos 69 em meio natural”, revela os responsáveis do centro.

Atualmente, existem 29 espécimes no CNRLI, sendo que, em 2019, nasceram oito crias – seis serão libertadas em meio natural no início de 2020 e duas permanecerão em cativeiro.

Dados relativos a 2018 revelam que através do Programa de Conservação Ex Situ, que visa a manutenção da espécie em meio natural, existem cerca de 650 linces em liberdade em toda a Península Ibérica. Até à presente data, foram libertados 40 animais no Vale do Guadiana, havendo atualmente 104 espécimes monitorizadas.

Em virtude do incêndio que assolou, em 2018, o CNRLI, o Fundo Ambiental concedeu 500 mil euros para as intervenções de reabilitação, tendo a restante verba sido alocada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.