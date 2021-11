Em Faro vai falar-se dos desafios da educação no pós-pandemia

No dia 4 de novembro, quinta-feira, realiza-se na Biblioteca Municipal de Faro um evento dirigido a toda a comunidade educativa, intitulado de “Educação Pós Pandemia: Desafios e Oportunidades” e acreditado pelo Centro de Formação da Associação de Escolas da Ria Formosa, adiantou a organização.

O evento terá início às 14:30 horas com um workshop sobre as “Escolas (quase perfeitas)”, seguido da apresentação do livro “Manifesto”. Ao final do dia, pelas 17:00 horas, a sessão retoma com palestras de quatro especialistas na área da educação, entre os quais Adelino Calado, ex-diretor escolar, Antonieta Lima Ferreira, do Ministério da Educação, Gonçalo Xufre da Silva, do PISA para as escolas e José Pacheco, pedagogo.

Segundo a organização, esta será uma “oportunidade de reflexão sobre novas práticas e estratégias pedagógicas, tendo em vista o sucesso educativo dos alunos”.

As inscrições podem ser realizadas em: https://forms.gle/koGGZkBcsGCqhaq89

