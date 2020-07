Em Lagoa “a cultura sai à rua” até setembro

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Entre julho e setembro serão 22 espetáculos em seis localidades e 10 palcos diferentes, que vão receber mais de 150 artistas no concelho de Lagoa, nas localidades de Carvoeiro, Estômbar, Ferragudo, Lagoa, Parchal e Porches, anunciou a autarquia.

O programa integra géneros musicais como jazz, fado, canto lírico e ainda teatro e dança que subirá ao palco em condições de especiais de segurança devido à pandemia de covid-19.

Um dos objetivos desta iniciativa é “pôr em evidência os patrimónios cultural e natural, material e imaterial, deste concelho algarvios, por vezes ainda menos reconhecidos no plano nacional e até regional”, segundo o comunicado.

Outro dos objetivos é a contribuição para a retoma da economia local, “criando novas dinâmicas e sinergias de interação entre criadores e produtores locais, agentes turísticos, regionais ou nacionais”, refere o município.

Os 22 espetáculos vão cumprir todas as condições de segurança definidas, validadas e recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, decorrendo ao ar livre com o uso obrigatório de máscara, sinalização do distanciamento físico recomendado e protocolos de higiene e planos de contingência.

As performances decorrerão de 21 de julho a 5 de setembro entre as 21:00 e as 23:00, com uma lotação máxima de acordo com as normas e para assistir aos espetáculos é necessário adquirir previamente os bilhetes online através do website www.ticketline.sapo.pt, ou em cada local a partir das 20:00.

Os bilhetes têm um preço de dois euros no caso dos espetáculos nos adros das igrejas e anfiteatro do Calvário e de cinco euros nos outros recintos com uma maior lotação.

As receitas da bilheteira vão reverter para uma instituição particular de solidariedade social do concelho, a sortear no final do último espetáculo, a 5 de setembro, segundo o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.