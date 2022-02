Em Loulé vai falar-se sobre ansiedade este mês

A iniciativa “Semear Hoje… Colher Amanhã” está de regresso a 22 de fevereiro, pelas 18:30, na Biblioteca Municipal de Loulé, com o tema da ansiedade.

Trata-se de um ciclo de conversas, promovido pela Câmara Municipal de Loulé, com o objetivo de desafiar o público em geral a partilhar e a refletir sobre os caminhos a percorrer na busca de resultados significativos nas suas vidas e na das suas famílias.

Esta sessão contará com a presença de Helena Alves Pinto que irá falar sobre “Ansiedade: Estratégias de Prevenção”, apresentando informações pertinentes para lidar com esta emoção, que em muitos casos poderá conduzir a uma doença, mas também para prevenir e aprender a viver com esta condição.

A ansiedade pode provocar sintomas físicos, alterações psíquicas e comportamentais e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente corresponde a um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial. Trata-se de uma problemática comum, mas à qual deve ser atribuída especial atenção.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição através deste link.