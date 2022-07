Em manhã de São João…

Não o foi como durante muitos anos, sobretudo há décadas, quando na manhã de São João (24 de Junho, então feriado municipal) e se vivia a «cana verde», as «sortes» (o chumbo, a bacia de água, o pobrezinho…) e outras manifestações, hoje de profundo e merecido estudo etnográfico.

Mas foi – o diferente, espalhando esperança e confiança num futuro melhor. O amanhã avança com obras deste género em que divisamos um futuro bem melhor para todos, sobretudo para os que vieram ao mundo com alguma deficiência. Aconteceu ali na Rua Natália Correia, na Lejana, junto á Estrada da Senhora da Saúde (esse «Faro em quarto crescente» que está no quotidiano a acontecer). Com a merecida pompa e circunstância e, de modo próprio, com a redobrada presença da solidariedade fraterna, que foi lançada a primeira pedra do vasto conjunto social que é o Lar Residencial da AAPACDM (sigla da benemerente e benemérita Associação Algarvia dos Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais), uma obra orçada em 3,3 milhões de euros que responde e corresponda a prementes necessidades sociais e daquela Instituição. É, no dizer do homem de bem e seu Presidente, o advogado Dr. Jorge Leitão «um centro essencial para as famílias da Região». É, no nosso escrevinhar modesto, mas de quem conhece a AAPACDM desde a hora primeira quando essa algarvia de gema, médica ilustre e irmã na fraternidade acontecida, a sempre lembrada Dra. Antonieta Contreiras a lançou como um apelo e uma oração. Os trabalhos de construção têm o apoio da Câmara Municipal de Faro, ali representada pelo seu Presidente Dr. Rogério Bacalhau e o financiamento da União Europeia, integrada que está no Programa Comunitário Cresc Algarve 2020, com a marcante presença do Dr. José Apolinário (Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve).

Uma «manhã de São João» vivida de maneira diferente em Faro mas onde o futuro, apesar de todas as obscuridades, nos surge mais fraterno e risonho….

João Leal