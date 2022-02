Em março o humor passa pelo auditório municipal de Lagoa

Em março, a programação cultural do Auditório Carlos do Carmo é dedicada ao humor e diversão com mais uma edição do Festival de Humor de Lagoa, o HUMORFEST 2022, anunciou o município de Lagoa.

Serão 5 espetáculos que prometem trazer muitas gargalhadas ao palco do Auditório Carlos do Carmo. O HUMORFEST 2022 tem início no dia 05 de março e prolonga-se até dia 10 de abril.

O programa do HUMORFEST 2022 é o seguinte:

– 05 de março – 19h00 | Monólogos da Vagina – A peça vencedora da edição de 2021 e que esgotou a bilheteira em poucos dias, volta a subir ao palco do Auditório Carlos do Carmo para receber o prémio e para, uma vez mais, deixar o público em lágrimas com assuntos sérios abordados com humor.

Bilhetes em: https://ticketline.sapo.pt/evento/humor-fest-os-monologos-de-vagina-61827

– 08 de março – 19h30 | Ana Arrebentinha | Coisas de Mulheres – No dia Internacional da Mulher o HUMORFEST apresenta um espetáculo onde são expostas todas as questões às quais nenhuma mulher é indiferente e das quais nenhum homem sai como inocente. Com Ana Arrebentinha (o furacão alentejano) em palco as gargalhadas serão inevitáveis.

Bilhetes em: https://ticketline.sapo.pt/evento/humor-fest-2022-ana-arrebentinha-61831

– 19 de março – 19h00 | 20 de março – 17h00 | Monólogos do Pénis – Ricardo Castro & Ricardo Carriço apresentam-se em dose dupla para abordar os temas que todos os homens falam mas não admitem na frente das mulheres… se quer saber quais são, não poderá perder este espetáculo de chorar a rir!

Bilhetes em: https://ticketline.sapo.pt/evento/humor-fest-2022-os-monologos-do-penis-61828

– 26 de março – 19h00 | Pedro Tochas | Escolhas – Em estreia nacional, Pedro Tochas apresenta o seu mais recente espetáculo de stand up comedy no Auditório Carlos do Carmo. O ponto de partida são as peripécias da vida de Pedro Tochas que, na sua partilha de histórias guiará o público pelo seu mundo alucinado, o que, inevitavelmente levará o público às lágrimas… de tanto rir!

Bilhetes em: https://ticketline.sapo.pt/evento/humor-fest-pedro-tochas-escolhas-61830

– 07, 08 e 09 de abril – 19h45 | 10 de abril – 14h00 | Nunsense – Numa peça exclusivamente falada em inglês e com o característico humor britânico os Algarveans sobem ao palco do Auditório Carlos do Carmo em 4 sessões com uma paródia hilariante sobre as desventuras de cinco freiras tentando administrar uma arrecadação de fundos. Se compreende a língua inglesa e adora humor britânico, então não pode perder o que os Algarveans prepararam para o HUMORFES 2022.

Bilhetes em: https://ticketline.sapo.pt/evento/humor-fest-2022-algarvios-nunsense-61826

Os bilhetes já se encontram à venda para todos os espetáculos na Ticketline e ainda nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Em março não faltam motivos para se distrair e soltar umas boas gargalhadas com o HUMORFEST 2022 – Festival de Humor de Lagoa!