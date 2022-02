Em meu nome: A difícil missão de bem informar

EDITORIAL | LUÍSA TRAVASSOS

O JORNAL do ALGARVE traz, esta semana, à capa, um problema cada vez mais sério, o bullying e o ciberbullying.



Os maus tratos a crianças e jovens, muitos deles silenciados pela pandemia, continuam na ordem do dia e muitas são as vítimas que veem a sua vida amargurada, quer pela família que os devia proteger, quer pela maldade de colegas que os perseguem, humilham e gozam, agravada por outros tantos que, de forma passiva, assistem e até filmam com posterior divulgação.



Um assunto que as autoridades tentam minimizar mas que, só com o olhar atento de professores, técni-cos de apoio e da família, se consegue identificar.



Se a pandemia, com a obrigatoriedade de permanecer mais tempo em casa, veio esconder os maus tratos sofridos no seio familiar, muitos são os que levam a infância e a adolescência a sofrer ataques e humilhações presenciais, por parte de colegas, vistos por todos e sem nada fazerem para os impedir, um fenómeno que tem vindo a aumentar significativamente, com o agravamento de poderem continuar a fazê-lo, publicamente, nas redes sociais.



É certo, tal como a reportagem do JA conclui, que crianças e jovens que crescem neste ambiente, se não forem devidamente acompanhados, tornar-se-ão pessoas inseguras, infelizes e com distúrbios de comportamento.



Quando decidimos fazer este trabalho jornalístico, estávamos longe de adivinhar que um jovem estudante da Faculdade de Ciências se preparava para atacar a sua escola, os seus colegas, os seus professores. Acompanhando as notícias e os debates televisivos, foi com alguma perplexidade que vimos abrir noticiários com a descoberta de que um português preparava um ataque terrorista numa escola.



Sabemos que o sensacionalismo prende a atenção das pessoas, o terrorismo ainda mais e as audiências são importantíssimas para vender publicidade. Deu-se, então, mais ênfase a um hipotético primeiro ataque terrorista, em Portugal, do que à análise do que estaria na base desse ataque. Soube-se, então, que o jovem, vindo de uma aldeia do centro do país, fora vítima de repetidas humilhações por parte de colegas, o chamado bullying.

Descobriu-se que navegava nos meandros escuros da net, era fã de vídeos assassinos e possuía facas, combustíveis e dardos incendiários apreendidos pela Judiciária.



Se é importante que a família, a escola, os técnicos e as autoridades estejam atentos a comportamentos desviantes, para evitar que muitos jovens sofram, não é menos importante que a comunicação social cumpra, corretamente, a sua nobre missão. Pese embora a possibilidade de qualquer um de nós errar, deve o jornalista informar com fundamento, respeitar o devido distanciamento e não embarcar em sensacionalismos com notícias bombásticas, fazendo afirmações, muitas vezes infundadas que, para além do mal que causam à sociedade, em nada ajudam a resolver problemas graves como é o caso dos maus tratos entre crianças e jovens, vulgo bullying.

Luísa Travassos

Diretora