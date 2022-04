Em prol das energias renováveis

A fatídica e sangrenta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que sendo um conflito regional, se assume com verdadeira globalidade e transtornos e consequências para toda a Casa comum que os terrestres vivemos. Flagrante imediato foi a questão ligada aos combustíveis, face à dependência flagrante que a União Europeia tem dos fornecimentos a partir das fontes ucranianas e russas. Daqui que com euforia saudamos todos os esforços feitos em torno do reforço das ditas energias renováveis. O Algarve, tal como outras regiões portuguesas, dispõe de condições naturais excepcionais para o efeito e, o que mais importa, para o seu desenvolvimento sustentado. É o caso da energia solar, da eólica, da marítima e outras, que nos dão a garantia de num futuro não muito distante estarmos aptos a auto-abastecer-nos. Sem euforias, mas com os pés bem assentes no chão e os fundos comunitários existentes hemos de lá chegar.



Vem tudo isto a propósito do lançamento da primeira pedra da nova central fotovoltaica que aconteceu, dias volvidos, na região rural do Medronhal, no Serro do Guilhim, na freguesia farense de Santa Bárbara de Nexe. Ali estiveram, para ao acto assistirem o Presidente do Município, Dr. Rogério Bacalhau Coelho e outros autarcas, assim como das empresas intervenientes na concretização do projecto, entre as quais a Génese Natural, uma empresa de referência na área das energias renováveis e de sustentabilidade.



A potência a instalar será de 13 milhões de WP, o que se considera suficiente para alimentar, em toas as carências, quase 7 mil lares e uma produção anual estimada nos 246 wh/hora . Em termos de pegada ambiental, que muito importa para o futuro dos que terão futuro, esta Estação Fotovoltaica do Medronhal permitirá reduzir a emissão de 6 mil toneladas de CO2/ano.

João Leal