Em Tavira há um novo projeto de alojamento local para aves

Os aldeamentos Pedras d’el Rei e Pedras da Rainha, em Tavira, estabeleceram recentemente um protocolo com a Associação Vita Nativa para a Conservação do Ambiente, com o objetivo de implementar um projeto de alojamento local para aves.

O projeto passa pela inserção de várias caixas ninho nos aldeamentos a fim de promover a diversidade da avifauna na região do Algarve.

Em Pedras da Rainha já se encontram instaladas 28 caixas ninho e em Pedras d’el Rei 26 caixas ninho, que já permitem a fixação de populações de espécies como chapins, poupas e mochos-galegos.

Esta parceria tem o objetivo de “captar o interesse e proporcionar um contacto mais direto de quem visita os aldeamentos com as aves, promovendo assim o turismo de natureza, bem como potenciar a fixação de mais aves no meio urbano e promover e realçar o papel importante das espécies no controlo de pragas biológicas”, referem em comunicado.

O alojamento local para aves é um projeto que venceu o Orçamento Participativo Portugal de 2018 e resulta de uma colaboração entre a Associação Vita Nativa e a Direção Regional do Algarve do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Almeida Pires, diretor-geral de Pedras da Rainha afirma que “a preservação ambiental, e a defesa da avifauna existente nos nossos empreendimentos são uma preocupação constante, pelo que a adesão a este desafio mereceu de imediato a nossa aceitação. Cada vez mais, o Turismo de Natureza é uma aposta do Grupo Pedras, pelo que continuaremos a abraçar iniciativas como esta. Queremos ser cada vez mais ativos na conservação do ambiente e na defesa dos ecossistemas.”

Os aldeamentos Pedras d’el Rei e Pedras da Rainha, em conjunto com a Associação Vita Nativa, pretendem com este projeto “aproximar as pessoas da biodiversidade em seu redor e tornar os espaços urbanos do Algarve mais preparados para as aves, contribuindo para o desenvolvimento e divulgação do conhecimento científico”.

