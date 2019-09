Emanuel Duarte triunfou na Volta a Portugal do Futuro

De camisola amarela desde a vitória na primeira etapa, o jovem Emanuel Duarte, de 22 anos, natural de Portimão, confirmou, no passado domingo, em Portalegre, a vitória na 27ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros. Com a vantagem alcançada na quinta-feira, 44 segundos, dilatada após o contrarrelógio do penúltimo dia, o corredor e respetiva equipa, a LA Alumínios, só teve de controlar os últimos quilómetros para garantir a vitória. Ainda assim, numa etapa particularmente dura, com passagem na Serra de São Mamede e Cabeço do Mouro, contagens de montanha de segunda categoria, o algarvio conseguiu ser terceiro classificado após os 122,8 quilómetros que tiveram partida e chegada ao centro de Portalegre.

“É uma alegria imensa. A equipa veio para cá a pensar na vitória. Felizmente conseguimos duas camisolas, a amarela e a branca, o que para nós tem uma importância imensa”, expressou feliz o pupilo do também jovem diretor desportivo, Hernâni Brôco, que na próxima semana vai para o estágio da seleção nacional a pensar na convocatória para o Campeonato do Mundo, daqui a duas semanas, no Reino Unido.

Em termos gerais, o algarvio que veio da Volta a Portugal dos profissionais com o Prémio da Juventude ganhou esta competição destinada a corredores sub 23 com 1m11s de vantagem sobre Pedro Lopes (Oliveirense-InOutbuild), vencedor do Prémio da Juventude, camisola laranja, e 2m00s para Tiago Leal (Miranda-Mortágua).

A camisola branca dos pontos, Prémio da Regularidade, ficou, após quatro dias de prova, para Gonçalo Leal (LA Alumínios-LA Sport).

Coletivamente, a melhor equipa foi a Oliveirense-InOutbuid.

Participaram nos quase 495 quilómetros 27ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros 15 equipas, 10 portuguesas e cinco espanholas.

Foto: PODIUM / Paulo Maria