Embaixador da Argentina recebido em Loulé

O embaixador da Argentina em Portugal, Oscar Moscariello, foi recebido pelo presidente da Câmara deLoulé,Vítor Aleixo, num encontro que reforçou a ligação de amizade existente entre o concelho de Loulé, a Argentina e a comunidade portuguesa residente no seu território.

O encontro aconteceu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde o diplomata sublinhou a importante ligação histórica entre os dois países. “Temos uma relação de amizade profunda, que faz parte da história de ambos os povos. Portugal foi o primeiro país que reconheceu a independência das províncias unidas do Rio de La Plata, em 1821. Por outro lado, a Argentina foi o primeiro país a reconhecer a República Portuguesa”, referiu o embaixador.

Este representante argentino salientou o movimento migratório europeu para a Argentina, em particular os muitos portugueses que encontraram neste país uma vida melhor, com uma comunidade que se estima em 150 mil pessoas.

Em relação à sua experiência diplomática em Portugal, diz ter encontrado aqui “um país maravilhoso, de uma beleza singular, com uma história riquíssima, património que mostra a presença de velhas civilizações e, ao mesmo tempo, um povo amável, sempre com um sorriso nos lábios e de braços abertos para receber quem vem de fora”.

Já Vítor Aleixo, disse ser este um “momento de grande satisfação” até porque são fortes os laços que ligam o concelho de Loulé à Argentina. “No princípio do século XX, nos anos 30, muitos louletanos emigraram para a Argentina e continuam lá, filhos e netos de portugueses, argentinos, mas que nunca esqueceram Portugal”, sublinhou o autarca que ainda recentemente se deslocou a Comodoro Rivadavia, na região da Patagónia, a convite da comunidade algarvia local.

Durante a visita, o embaixador argentino cumpriu uma promessa feita ao autarca aquando da sua última visita ao município e entregou à Câmara de Loulé um busto em pedra de José de San Martín, libertador da Argentina, que futuramente será colocado numa praça do concelho.

A par da colocação deste busto em Loulé, outras ações estão previstas para reforçar os laços que unem o concelho de Loulé a este país latino-americano. Já no próximo verão, está prevista, no festival internacional de folclore, a participação de um grupo de dança constituído por descendentes de emigrantes. Este grupo, denominado de Rancho Barlavento, já tinha realizado uma digressão pelo Algarve em 2016, tendo passado por diversos pontos do concelho de Loulé.