Embaixadora da África do Sul visita Loulé

O executivo municipal de Loulé recebeu a visita da embaixadora da África do Sul em Portugal, Mmamokwena Gaoretelelwe, que teve a oportunidade de descobrir alguns pontos do concelho de Loulé, assim como iniciativas económicas e ambientais existentes neste território.

Esta passagem da representante sul-africana por Loulé aconteceu no passado dia 7 de março e integrou uma visita à Quinta do Lago para conhecer o trabalho desenvolvido pela Infraquinta, onde Miguel Piedade e a sua equipa técnica apresentaram os procedimentos adotados por esta empresa municipal no que diz respeito à rede de distribuição, tratamento e gestão da água.

Os métodos e resultados apresentados pela Infraquinta despertaram o interesse da embaixadora, que manifestou desde logo abertura para uma possível colaboração entre Loulé e alguns municípios da África do Sul, no sentido de trocarem experiências e boas práticas que poderão beneficiar ambas as partes e atrair capital para empresas do concelho.

Seguiu-se uma visita às oficinas do projeto Loulé Criativo, onde foi apresentado o trabalho desenvolvido por alguns artesãos do concelho, assim como a dedicação e envolvimento da Autarquia na preservação e promoção da sua identidade local através das suas artes e ofícios.

A visita terminou com a abertura do Festival Tanto Mar, no Cine-Teatro Louletano, com a peça “Kangalutas” (Guiné-Bissau) que levantou questões tais como a relação entre os povos, a repressão, a intolerância e a discriminação racial.

“À semelhança do que tem acontecido com outros países africanos, o município de Loulé pretende com a presença destes representantes reforçar os laços culturais, sociais e económicos com África, estabelecendo parcerias que espelhem a troca de experiências entre duas realidades diferentes mas que têm como ponto comum a forte ligação lusa a este continente”, refere a autarquia.