Empreendedoras da Eurocidade do Guadiana debatem desafios comuns

No dia 19 de novembro, Dia da Mulher Empreendedora, um grupo de mulheres de diferentes áreas vai reunir-se no Mercado Local de Castro Marim, a partir das 10:00, para discutir os principais desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam no contexto transfronteiriço, indicou a organização.

A reunião contará com a presença de representantes de autoridades locais e europeias como Filomena Sintra, vice-Presidente de Castro Marim, Natalia Santos, presidente da Câmara Municipal de Ayamonte, Conceição Pires, vereadora do município de Vila Real de Santo António, Elsa Cordeiro, vice-presidente da CCDR Algarve e María Angeles Benítez, Diretora da Representação da Comissão Europeia em Espanha, que intervirá por meios telemáticos.

O encontro contará com várias sessões, desde apresentações académicas e profissionais de Blanca Miedes, professora na Universidade de Huelva e Vanessa Nascimento, do Algarve Techhub e Algarve Evolution, às experiências práticas de empresárias ou gestoras de projetos ibéricos.

Um dos destaques do dia será o debate final, incluído no processo de consulta aos cidadãos: Conferência sobre o Futuro da Europa (CoFoE), com a participação (online) da eurodeputada Marisa Matias. As contribuições de todos os presentes serão registadas na plataforma da CoFoE.

Este evento tem lugar no âmbito do projeto EuroGuadiana2020, cofinanciado pela União Europeia através do Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg VA. O evento conta com apoio e a coorganização da Associação de Mulheres Empresárias AME Huelva, Eures Transfronteiriço Andaluzia-Algarve, assim como dos Europe Direct Algarve, Huelva e respetivas estruturas de acolhimento, CCDR-Algarve e Diputación de Huelva.

