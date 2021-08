Empresa algarvia no pódio mundial da engenharia geoespacial

Uma empresa de Faro, fundada há apenas três anos por dois jovens ex-alunos da Universidade do Algarve, está a dar cartas na engenharia geoespacial. É a única empresa do mundo daquela área contratada pela Agência Espacial Europeia. E uma das três que fazem aquele tipo de trabalhos, de deteção por satélite através da batimetria. As outras duas trabalham para a NASA

Luís Sousa (esq) e Cláudio Sousa (dir) partilham muito mais do que um fortuito apelido comum: a paixão pela engenharia geoespacial

De dois amigos que andavam a tirar o curso de Engenharia Topográfica juntos, nos idos de 2007/2008, Luís e Cláudio tornaram-se, em pouco mais de uma década de amizade e três de sociedade, donos da única empresa do mundo contratada pela Agência Espacial Europeia (ESA) na área da batimetria através de imagens de satélite. No planeta inteiro só há mais duas empresas que fazem o mesmo, ambas contratadas pela norte-americana NASA. Eles, os jovens Luís Sousa e Cláudio Sousa, empresários de Faro, lideram a terceira.

Os dois amigos, hoje senhores de uma empresa com um efetivo humano com mais cinco pessoas, todos eles altamente especializados. Procuram agora um engenheiro geoespacial para completar o painel de especialistas, tarefa que, na região, não está a afigurar-se fácil.

Para já, têm contrato com a ESA até dezembro de 2022. O contrato bianual data de dezembro de 2020. A “LS-Engenharia Geográfica” foi uma das poucas empresas europeias selecionadas no âmbito do ESA Space Solutions, um programa de apoio ao desenvolvimento e crescimento de startups conectadas às tecnologias geoespaciais. O projeto conta com o patrocínio e apoio da Universidade do Algarve.

“Este trabalho consiste na obtenção de batimetria náutica: é um levantamento hidrográfico (…)

