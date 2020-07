Empresa municipal Inframoura foi certificada através da norma internacional ISO 50 001

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A empresa municipal Inframoura, que gere serviços públicos de Vilamoura, foi certificada como a única empresa do seu setor (serviços municipais) certificada para o conjunto total das suas atividades, através da norma internacional ISO 50 001, anunciou a Câmara de Loulé.

A ISO 50 001 é uma norma internacional que ajuda a reduzir o consumo, minimizar a pegada de carbono e reduzir os custos ao promover um uso sustentável da energia.

A ISO 50 001 – Sistemas de gestão de energia obriga ao cumprimento de uma série de requisitos, nomeadamente o da monitorização constante de todos os consumos e atividades da gestão operacional diária e ainda um conjunto de obrigações ao nível da organização, na conceção dos sistemas, nas aquisições e no planeamento das tarefas.

Segundo o município, em nota de Imprensa, “este é mais um passo, dado pela Inframoura, para a concretização da sua estratégia de sustentabilidade, apostando na afirmação de Vilamoura como território ambientalmente responsável e com a melhor qualidade de vida”.

Para os responsáveis da Inframoura, os investimentos efetuados em novos equipamentos com a mais moderna e eficiente tecnologia, a formação dos colaboradores e a melhoria das práticas de trabalho “são um contributo fundamental para as gerações vindouras e para manter a excelência do território que gere”.

Citado pela autarquia, o presidente do Conselho de Administração da Inframoura considera que “este foi um desafio que abraçamos com a forte convicção de que, com ele, iriamos consolidar um conjunto de investimentos que a empresa tem realizado, como as energias renováveis ou as viaturas elétricas, a aposta na eficiência e nas boas práticas operacionais e o reforço das competências internas das equipas, garantindo assim que os ganhos são duradouros e continuados”.

Já o presidente da Autarquia de Loulé, detentora da maioria do capital da empresa municipal Inframoura, reforça que “as questões associadas à Eficiência Energética constituem ações de atuação prioritárias no âmbito da ação municipal, sendo uma matéria que se encontra a ser trabalhada transversalmente, em vários projetos e iniciativas do Município.”

Para Vítor Aleixo, “a recente concretização da certificação pela norma ISO 50001 – gestão de energia da Inframoura, demonstra o compromisso desta empresa e foco contínuo para o melhor desempenho energético.”

A certificação contou com o apoio da Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve, permitindo operacionalizar, de forma sistemática, o plano de descarbonização da Inframoura que tem como objetivo reduzir, até 2028, 30% das suas emissões de gases com efeito de estufa.

A exigente certificação, recentemente alcançada, foi concedida pela SGS, Société Générale de Surveillance, líder mundial em inspeção, verificação e certificação, com sede na Suíça.