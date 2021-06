Empresário Roberto Silva concorre pelo Bloco de Esquerda a Olhão

O empresário Roberto Silva é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) nas próximas eleições autárquicas à Câmara de Olhão, município sob presidência socialista há mais de 40 anos.

“Esta será uma candidatura por uma cidade mais sustentável e democrática, que respeita todos os seus cidadãos e que proteja a extraordinária fauna e flora da nossa Ria Formosa”, refere o candidato, citado numa nota da concelhia do BE/Olhão.

Com 40 anos, o candidato bloquista é licenciado em Línguas e Comunicação pela Universidade do Algarve e empresário na área da informática, acrescenta a mesma nota.

Roberto Silva tem como adversários já conhecidos na corrida à presidência autárquica de Olhão o advogado e empresário Álvaro Viegas (PSD), Jorge Costa (CDU) e António Miguel Pina (PS).

António Miguel Pina, atual presidente, eleito em 2013, foi indigitado pela federação algarvia do partido para se recandidatar a um terceiro e último mandato na autarquia algarvia.

Em 2017, o PS venceu as eleições com maioria absoluta (51,75% dos votos), obtendo cinco mandatos, tendo a coligação PPD/PSD/CDS-PP/MPT/PPM sido a segunda força política mais votada (26,05%), com dois eleitos.

O BE obteve 7,95% dos votos, seguido da CDU (7,89%) e do movimento Olhão pelo Cidadão (1,97%).

Olhão é um município do sotavento algarvio com cerca de 45 mil habitantes e quatro freguesias, situado frente aos principais núcleos habitacionais das ilhas barreira da Ria Formosa.

Por lei, as eleições autárquicas têm de ocorrer entre 22 de setembro e 14 de outubro, mas a data deste ano ainda não foi anunciada.

