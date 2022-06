Empresários algarvios debatem impacto do custo de energia

O aumento dos custos da energia e as linhas de ação para as empresas vai estar em debate no dia 15 de junho, em Loulé, numa sessão organizada pela Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), foi anunciado esta terça-feira.

A sessão, marcada para as 16:00 no auditório do NERA, em Loulé, decorre em colaboração com uma consultora e reúne responsáveis de empresas de diferentes setores “que partilham preocupações semelhantes”, refere o NERA em comunicado.

“São objetivos desta sessão, para além de promover um melhor entendimento da crise energética, apontar soluções para reduzir custos no curto prazo e no futuro, apostar num setor energético assente em energias renováveis, em que o Algarve tem enormes potencialidades naturais”, lê-se na nota.

De acordo com o NERA, o custo da energia, nomeadamente da eletricidade e do gás, bem como dos combustíveis, passou a ser crítico, pondo mesmo em causa o equilíbrio de muitas empresas, em particular no Algarve.