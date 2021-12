Empresários da região reconduzem Vítor Neto na liderança do NERA

Vítor Neto foi reeleito presidente da Direção da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), para o triénio 2022-2024, nas eleições que decorreram no dia 16 de dezembro.

O empresário da Estabelecimentos Teófilo Fontainhas Neto – Comércio e Indústria, S. A., que liderava a lista única apresentada a sufrágio, foi reeleito para mais um mandato como presidente da Direção, mantendo-se, até 2024, à frente desta associação que representa o tecido empresarial da região do Algarve.

Para a presidência da Mesa da Assembleia Geral foi eleita Marina Correia, em representação do Iate Clube da Marina de Portimão, enquanto que para a presidência do Conselho Fiscal foi eleito Joel Pais, em representação da Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S. A.

Segundo a Associação, os órgãos sociais agora eleitos integram novos membros, mas contam igualmente com casos de continuidade, facto que garante, por um lado, a prossecução do trabalho desenvolvido e por outro aporta o necessário fator de inovação.

A tomada de posse dos novos eleitos ocorreu logo após o processo de contagem de votos, na qual o presidente da Direção recém-eleito assumiu o compromisso de “continuar a trabalhar em conjunto com os restantes membros dos órgãos sociais para a afirmação da região do Algarve, apoiando os empresários e as suas empresas de forma sustentada na resolução dos seus problemas”.

