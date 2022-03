Empresários do Baixo Guadiana divulgam produtos em Espanha

Os produtores do Baixo Guadiana estiveram a divulgar os seus produtos na Instituición Ferial de Cádiz (IFECA), em Jerez de la Frontera (Espanha), entre os dias 17 e 20 de março, anunciou a associação Odiana.

Durante quatro dias os produtores e empresários promoveram e venderam os seus produtos, além de estabelecerem contactos comerciais no espaço Inferfood Fest do certame agroalimentar “Cadiz Bien Me Sabe”.

A associação Odiana e o território do Baixo Guadiana esteve representada com as três pequenas e médias empresas (PMEs) “Feito no Zambujal”, “Cooperativa Terras de Sal” e “I’m Nat” com presunto, enchidos, sal, flor de sal, produtos derivados de amêndoa, manteigas de frutos secos e barras energéticas.

Este espaço do projeto INTERPYME foi o ponto de encontro de empresas espanholas e portugueses que teve como objetivo “promover as PMEs, favorecer a internacionalização de produtos e fomentando acordos comerciais com distribuidores de ambos os países”, segundo o comunicado.