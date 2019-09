Encerramento da Semana Europeia do Desporto junta 1200 pessoas em Portimão

A cerimónia de encerramento da Semana Europeia do Desporto 2019 cumpriu-se este domingo em Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019. A iniciativa europeia terminou após mais de 1000 atividades em solo nacional, envolvendo mais de 1.000.000 de portugueses e 100 municípios.

Ontem, o Parque de Feiras e Exposições de Portimão recebeu 25 atividades abertas à população: voleibol, andebol, karaté, boxe, ténis, basquetebol, ginástica, patinagem, vela, ténis de mesa, ciclismo, desporto adaptado, jogo do pau, futebol, badmington, matraquilhos humanos, parkour, surf, xadrez e judo, entre outros.

O evento que reuniu cerca de 1200 pessoas, contou com a presença do presidente do IPDJ – Vitor Pataco, da presidente da Câmara de Portimão – Isilda Gomes, do diretor regional do IPDJ Algarve – Custódio Moreno, da campeã da Europa de bodyboard – Joana Schenker e de Luis Costa, atleta paralímpico de paraciclismo.

Para além das atividades dinamizadas pelas associações e clubes da região, realizou-se o “Passeio da Memória”, que assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer.

Declarações

Vítor Pataco – Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude

“A 5ª Edição da Semana Europeia do Desporto acabou simbolicamente. Conseguimos assinalar esta iniciativa com mais de 1000 Atividades e atingimos mais de 1 milhão de pessoas, entre as quais 350 mil jovens, com o envolvimento de mais de 500 escolas, 100 ginásios e das CERCI, com o desporto inclusivo. Terminamos aqui em Portimão, com o apoio da nossa Direção Regional do Algarve e da Câmara Municipal de Portimão, onde estiveram cerca de 1200 pessoas. O mais importante destas iniciativas, como a Semana Europeia do Desporto e a Cidade Europeia do Desporto, é o legado que podem deixar, nomeadamente, sensibilizar as pessoas para que façam a sua atividade ou algum exercício durante todo o ano. Temos todos de fazer desporto, aproveitar os clubes locais e toda a oferta desportiva que abrange todas as pessoas, desde os mais novos até aos seniores. Realizámos muitas atividades ao longo da semana, mas a mensagem mais importante é esta: vamos prolongar as atividades desta semana ao ano todo e fazer com que o exercício físico e o desporto façam parte das nossas vidas.”

Isilda Gomes – Presidente da Câmara Municipal de Portimão

“Estas iniciativas como a Semana Europeia do Desporto são muito importantes. É uma forma de juntarmos todas as modalidades, atletas, treinadores, dirigentes e movimento associativo e os homenagearmos e dizermos que gostamos e precisamos deles. Portimão não voltará a ser o que era antes de 2019. Todos nós ficámos imbuídos deste espírito. Mais desporto é mais saúde e por isso, é obrigação dos políticos e dos responsáveis pelo movimento associativo, fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para tirarmos os nossos cidadãos do ‘sofá’, da sua zona de conforto e levá-los para o desporto.”

Custódio Moreno – Diretor Regional do IPDJ Algarve

“Neste encerramento da Semana Europeia do Desporto, tentámos ter uma amostra do desporto do Algarve. Muitas vezes, olha-se para o Algarve pelo turismo, mas hoje temos aqui 25 atividades, com mais de 50 clubes envolvidos, numa verdadeira festa do desporto. Não faz sentido haver um Instituto do Desporto, sem haver um associativismo forte. O desporto não se faz só com os campeões, faz-se com todos, desde o desporto adaptado, ao feminino, à integração social, e foi isso que vimos aqui, todas as vertentes do desporto representadas.”

Joana Schenker – Campeã da Europa de Bodyboard

“Eu acredito que todas as pessoas que praticam e gostam de desporto, são atletas. O papel mais importante de um atleta na sociedade é inspirar e incentivar as pessoas que nos rodeiam. Todos podemos e devemos ter essa missão de incentivar as pessoas que estão ao nosso lado a praticar desporto e convidá-las a treinar, fazer caminhadas ou experimentar atividades novas em conjunto.”