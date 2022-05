Encontrado cadáver de austríaco desaparecido em praia de Vila do Bispo

Foi encontrado ao fim do dia de segunda-feira o corpo de um homem na praia da Ponta Ruiva, no concelho de Vila do Bispo, anunciou a Polícia Marítima, que aventa a possibilidade de se tratar do corpo do homem de nacionalidade austríaca que se encontrava desaparecido desde quinta-feira, 19 de maio, depois de ter entrado em dificuldades na água, na praia da Bordeira, no concelho de Aljezur.

Na sequência de um alerta recebido pelas 19:10, através de populares que se encontravam nas proximidades, a informar para a presença de um corpo no areal da praia da Ponta Ruiva, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-Local da Polícia Marítima de Lagos, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e do INEM.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo para o Centro de Medicina Legal de Portimão.

O Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.