Encontrado corpo de homem ao largo da praia da Arrifana

A Polícia Marítima recolheu no domingo à tarde, dia 7 de agosto, o corpo de um homem encontrado a flutuar ao largo da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur, desconhecendo as causas para a ocorrência, informou a Autoridade Marítima Nacional.

“Foi esta tarde detetado o corpo de um homem, que se encontrava a flutuar a cerca de duas milhas náuticas (aproximadamente quatro quilómetros) da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur, desconhecendo-se as causas que poderão ter estado na origem desta ocorrência”, referiu, em comunicado, a autoridade marítima.

Na sequência do alerta recebido cerca das 16:45, através dos tripulantes de uma embarcação de recreio, para a presença de um corpo a flutuar na água, “foram ativados de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e elementos do comando-local da Polícia Marítima de Lagos”, explicou a nota.

“Os elementos da Polícia Marítima e os tripulantes da Estação Salva-vidas recuperaram e transportaram o corpo da vítima para o porto da Arrifana”, onde aguardou “o delegado de saúde local, que declarou o óbito no local”, acrescentou a autoridade marítima.

Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

O comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência, concluiu a nota da Autoridade Marítima Nacional.