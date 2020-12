Encontrado corpo de homem no rio Guadiana

Foi encontrado esta tarde o corpo de um homem no rio Guadiana, com os primeiros indícios a apontar para que seja o pescador moldavo desaparecido a 13 de dezembro junto à Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim, anunciou a Polícia Marítima.

O corpo foi detetado pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, pelas 15:30, durante uma ação de patrulhamento, em terra, na margem esquerda do rio Guadiana a cerca de um quilómetro a norte da ponte.

As autoridades espanholas foram contactadas e ficam a tomar conta da ocorrência e irão transportar o corpo para ser autopsiado, “uma vez que o cadáver se encontrava em território espanhol”, segundo o comunicado.

No local estiveram elementos do Comando-local da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Vila Real de Santo António, apoiados com uma mota de água e uma embarcação.

Como isso: Gostar Carregando...