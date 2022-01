Encontrado corpo de pescador na praia de Armação de Pêra

Foi esta segunda-feira à noite encontrado o corpo de um pescador de 70 anos no interior de uma das instalações de armazenagem de material de pesca na praia de Armação de Pêra. As causas da morte ainda estão por apurar, suspeitando-se de causas naturais.

A informação foi recebida pelas 19:30 desta segunda-feira, via 112, na sequência de um alerta de um familiar da vítima, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Silves.

À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima confirmaram a presença do corpo de um homem, já cadáver, tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM. O corpo foi posteriormente transportado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Silves para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.