Encontro de Camionistas regressa com Rosinha

O Encontro de Camionistas de Loulé está de volta para a sua oitava edição, que decorre entre os dias 22 e 24 de julho, no Parque das Cidades, anunciou a autarquia.

Este ano, o momento de convívio destes profissionais contará com exposições, perícias e música, com destaque para o concerto de Rosinha.

A iniciativa tem início às 19:00 de sexta-feira e pelas 21:30 sobe ao palco a Rosinha, seguida de Emanuel & Tânia.

Já no sábado, as portas abrem pelas 10:00 com momentos de confraternização e a partir das 15:00 começam as atividades como a exposição de camiões, um “Truck Racing” com o proprietário da Arfil Trucks, Artur Fidalgo e a cerimónia de entrega de prémios.

À noite é a vez de Ana Duarte e a sua banda Doce Geração subirem ao palco, seguida de Cristiano Martins.

No domingo, dia 24 de julho, pelas 13:00 está agendado um almoço convívio.