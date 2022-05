Encontro de jovens traz António Costa e Dino d’Santiago a VRSA

O concelho de Vila Real de Santo António vai ser palco da 18.ª edição do Encontro Nacional de Associações Juvenis (ENAJ), entre os dias 3 e 5 de junho, com a participação do primeiro ministro António Costa na sessão de abertura.

Durante três dias, a iniciativa pretende transformar o encontro num “mar de ideias”, contribuindo assim “para a construção de mais e melhores políticas locais, nacionais e europeias de juventude”.

O primeiro dia, 3 de junho, a partir das 14:00, contará com o Fórum Nacional “Ativar+”, onde serão discutidos os objetivos da juventude portuguesa sob o mote “We must take action”, com o apoio do programa Erasmus+.

Já a 4 de junho, a partir das 11:30, a sessão de abertura contará com os discursos do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, do primeiro ministro, António Costa e da presidente da Confederação Europeia de Associações Juvenis, Iona Surubaru, no Complexo Desportivo da cidade. Na mesma noite, o cantor quarteirense Dino D’Santiago vai apresentar-se em concerto, além de falar das divergências e convergências entre gerações.

Os dois dias desta iniciativa contarão ainda com um show case do humorista Carlos Vidal, sobre o tema “É fácil ser jovem?” e uma youth talk com a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, o ativista Gueri Lopes, e a eurodeputada Marisa Matias, que abordarão as causas, os novos tipos de participação e a emancipação das jovens gerações.

Também confirmada está a participação do dirigente nacional da Iniciativa Liberal, Pedro Schuller, e da deputada do Partido Comunista Português, Alma Rivera, numa youth talk sobre democracia e populismos.

O jornalista e co-fundador da TSF vai participar no debate “Meter as gerações ao barulho”, sobre a temática das divergências e convergências entre gerações.

“Um mar de ideias” será o lema abordado pelo secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, que vai falar do oceano como um conjunto de oportunidades para a juventude.

A embaixadora da Ucrânia, Inna Ohnivets, marcará presença em Vila Real de Santo António para falar sobre um mundo livre, democrático e justo.

O presidente do conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco e o autor do podcast “45 Graus”, José Maria Pimentel, e a comunicadora Diana Duarte também irão participar neste encontro juvenil. Fernando Alvim será o apresentador do evento.

Este é o maior encontro de jovens e dirigentes associativos do país, organizado pela Federação Nacional das Associações Juvenis e pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

A organização pretende que este evento seja “o maior momento para a reflexão e o debate sobre a participação jovem do século XXI e a cidadania 3.0, a par das causas, das prioridades e da emancipação das jovens gerações”.

A Federação Nacional das Associações Juvenis esteve reunida, em maio, com o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, no âmbito da organização do evento.

Para o autarca “é uma honra para o município receber aquele que é o maior encontro nacional de jovens e dirigentes associativos de todo o País. Durante três dias, estarão em debate alguns dos principais desafios em termos de políticas de juventude, tais como o direito à habitação ou a solidariedade intergeracional, ao mesmo tempo que será efetuada a partilha de boas práticas entre jovens e associações juvenis”.