Encontro de Música Antiga de Loulé começa este domingo

A 20.ª edição do Encontro de Música Antiga de Loulé “Francisco Rosado”, um dos maiores eventos dedicados a este género musical em todo o país, começa este domingo com o concerto “Celebrando o Cravo”, na Igreja Matriz de Loulé.

Este concerto de abertura contará com a presença de quatro cravistas que interpretarão concertos de Bach a quatro (Ana Mafalda Castro, Elsa Santos, Menno Van Delft e João Paulo Janeiro), com a orquestra Concerto Ibérico.

No próximo domingo, na Igreja de S. Sebastião, em Boliqueime, e à semelhança dos anos anteriores, o Ensemble de Flautas de Loulé marca presença, desta vez acompanhado por um convidado especial – João Costa, nas artes visuais. Juntos contarão a lenda de Daphne e Apolo numa interpretação visual e musical dirigida por Ana Figueiras, que, após o falecimento do professor Francisco Rosado, tem sido a responsável por este ensemble.

Segue-se, dia 14 de outubro, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Quarteira, o concerto de Music’alta com danças europeias em instrumentos de “Alta Capela”, como as sacabuxas e as charamelas, e versões instrumentais de canções europeias do século XVI.

Depois, a 19 de outubro, pelas 21h30, chegam à Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Querença, as celebrações de lágrimas e de luz nos ofícios de defuntos em Coimbra no século XVI “Requiem de Coimbra”, pelo grupo Capela Sanctae Crucis (Portugal/França), um laboratório profissional de estudo e interpretação de polifonia portuguesa criado por Tiago Simas Freire em 2012. Este programa é estruturado por uma Missa de Defuntos a quatro vozes, anónima e inédita, conservada na Biblioteca de Coimbra.

Um programa bem diferente será apresentado pelo grupo Il Dolcimelo & Ensemble Portingaloise, no dia 20 de outubro, na Igreja Matriz de Loulé, em “Auto do labirinto (ou Labirinto do Amor)”. Trata-se de um espetáculo multidisciplinar de música, dança e dramatização.

A terminar esta comemoração das 20 edições do encontro está um fim de semana bem musical que se inicia a 26 de outubro, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Alte, com o concerto do Ensemble Contrastes. O último momento musical leva à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Almancil, no dia 27 de outubro, a flauta de bisel, através do concerto dos Flautistas de Portugal, que conta com a presença de intérpretes de flauta de destaque no panorama nacional atual e que interpretarão peças a solo e em conjunto.

A componente pedagógica também estará em destaque no último fim de semana de outubro, através de um curso de “Técnica de Alexander”, por Pedro Couto Soares (27 outubro, das 10h00 às 13h00, no Conservatório de Música de Loulé) e uma ‘masterclass’ de música de conjunto, por António Carrilho e Pedro Sousa Silva (28 outubro, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00, no Conservatório de Música de Loulé).

