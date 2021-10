Encontro Internacional Poesia a Sul regressa a Olhão

A sétima edição do Encontro Internacional Poesia a Sul está de volta a Olhão entre os dias 15 e 24 de outubro, com a participação de poetas de várias partes do mundo, anunciou a autarquia.

Durante 10 dias de encontro, o público vai ter a oportunidade de participar numa partilha de saberes e de experiências, assinalando o centenário do nascimento de Carlos Oliveira e o bicentenário do nascimento de Charles Baudelaire.

“O município procurou, nesta 7.ª edição, manter o nível de qualidade e diversidade a que este evento tem vindo a habituar o público, consolidando Olhão como a Capital Internacional da Poesia”, refere a autarquia em comunicado.

Este ano, a programação do encontro conta com apresentações de livros, exposições, atuações musicais, conversas, palestras, visitas, recitais e leituras, com a participação de personalidades como Viviane, Tó Viegas, Paulo de Carvalho, Fernando Pessanha, Adriana Freire Nogueira, entre outros.

