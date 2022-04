Apesar do nome não ser sinónimo de conforto, sossego ou mesmo de facilidade, a palavra encruzilhada serve para caracterizar o momento que o Algarve vive. Possivelmente o Alentejo, cada uma das Beiras, O Minho, etc., passam por encruzilhadas nos aspetos essenciais das suas vidas coletivas. Para o que nos interessa, o Algarve está numa encruzilhada – na hora escolha do seu futuro a curto e médio prazo, na hora de fazer prova da competência que tem para planear local e regionalmente o que há a fazer pra tornar esta população do Sul um pouco mais feliz do que tem sido, na hora de avaliar com rigor ou de captar os meios e influências para que o Algarve possa pagar o que sonhe e é necessário sem ficar a dever nada a ninguém.

Nesta encruzilhada estão todos os eleitos e todos os nomeados. Cada um no seu âmbito, estão os deputados (todos), estão os presidentes de câmara (todos), os representantes municipais, os eleitos para as juntas, e, por assim dizer os dirigentes regionais com maior ou menor autonomia para decidirem ou falarem “em nome da região”. Ou seja, colocando na encruzilhada uma tabuleta de orientação com um pedido urgente, nesse pedido constaria o seguinte – “Deixem-se de guerras do alecrim e manjerona em Lisboa, escolham no Algarve a estrada para o Algarve,”. E depois ao longo da 125 e da Via do Infante, avisos em outdoors, pedindo – deixem-se de passear a vaidade como quem passeia um cão à beira do mar, deixem-se de contemplar as vossas funções como quem contempla peixinhos vermelhos ou dourados num aquário, procedam sempre como se “este” não fosse o vosso último mandato ou então boa chance para melhor salário pessoal de prestígio político.

Tendo em conta a abstenção e o alheamento galopante dos cidadãos perante a circulação de tantos “automóveis” oficiais, seria de acrescentar em todas as estradas um conselho – “Não tenha medo de conduzir o mais próximo possível de quem viaja à frente ou atrás. Cultive a proximidade na encruzilhada “.

Flagrante pergunta: Já que dar ao aeroporto o nome de Aeroporto do Algarve, que retiraria a capitalidade a Faro, porque não dar-se ao menos o nome do Almirante Gago Coutinho para Faro levantar voo?

Carlos Albino