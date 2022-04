Enfermeiros criam mural com reivindicações no hospital

Os enfermeiros algarvios vão criar na quinta-feira, dia 28 de abril a partir das 10:30 um mural de reivindicações no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em Faro, anunciou o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

Esta será a quarta edição da “Quinta-feira da Indignação”, com os enfermeiros a não possuírem “adjetivos para descrever a total indiferença e desrespeito por parte da ARS Algarve e CHUA, que continuam sem agendar reunião para a resolução dos seus problemas”, segundo o comunicado.

“A situação é ainda mais grave quando no mesmo mês em que mais uma instituição EPE decidiu progredir enfermeiros, o CHUA corta 200 euros no salário aos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho do Hospital de Lagos”, acrescenta o sindicato.

Sendo assim, os enfermeiros mantêm a convocação de greve para o dia 5 de maio.