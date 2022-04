Enfermeiros manifestam-se amanhã em Faro

Os enfermeiros algarvios vão voltar a manifestar-se pelo direito à progressão na carreira, a partir das 10:00 junto ao Hospital de Faro, anunciou o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

A manifestação desloca-se de seguida para a sede da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS), naquela que é considerada mais uma “quinta-feira da indignação”, onde os profissionais pedem resposta aos seus problemas.

No local serão distribuídos comunicados à população intitulados “Porque estão os enfermeiros do Algarve em luta?”, convidando os cidadãos a apoiar os enfermeiros nestas manifestações que vão estender-se até dia 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermeiro.