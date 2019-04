Enoturismo dá a conhecer mais do Algarve

O município de Lagoa acolheu recentemente a primeira ação de troca de boas práticas para o enoturismo do Algarve, nas instalações da adega Única. A organização da iniciativa coube à Associação das Rotas de Vinhos de Portugal (ARVP) e à Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), das quais o município de Lagoa é associado.

Depois do acolhimento dos 30 participantes oriundos das várias regiões vitivinícolas de Portugal, Luís Encarnação, responsável pelos pelouros do turismo e desenvolvimento económico no município de Lagoa, resumiu as linhas de trabalho que tem vindo a seguir para a revitalização do enoturismo.

“Existe em Lagoa uma tradição milenar na produção da vinha e do vinho”, lembrou o vice-presidente da câmara, acrescentando que “a diversidade e a qualidade são hoje marcas da oferta enoturística deste concelho, reconhecidas pelos vários prémios nacionais e internacionais”.

Na mesma intervenção foram ainda valorizados os novos investimentos e os novos produtores, empenhados em projetos já existentes ou a implementar em breve.

O autarca de Lagoa destacou ainda a importância do enoturismo como “oportunidade para combater a sazonalidade do turismo na região, e um valor acrescentado para o destino-Lagoa, com efeito multiplicador na economia local”…

