Entidades de Loulé assinam protocolo para dinamizar economia

A Loulé Concelho Global e a Associação de Guias Intérpretes do Algarve (AGIGARVE) assinaram este mês um protocolo de cooperação para dinamizar o turismo e a economia do concelho.

“Conscientes da importância da dinamização do turismo e do comércio na cidade de Loulé, as duas entidades acordaram entre si o estabelecimento de uma parceria”, refere a Loulé Concelho Global em comunicado.

Um dos objetivos principais é “cooperar no desenvolvimento de ações e iniciativas para a realização de visitas ao Mercado Municipal de Loulé”, que vão resultar na divulgação de produtos algarvios, na promoção de tradições, cultura e gastronomia regional, na dinamização da produção endógena e no desenvolvimento da economia local.

A AGIGARVE é uma associação que representa os prestadores de serviços de informação turística, nas categorias de Guia-Intérprete.

