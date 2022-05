Época balnear 2022 arranca esta sexta-feira no concelho

A época balnear 2022 arranca em Albufeira na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, com um programa que dá as boas-vindas aos amantes da praia. A Praia dos Pescadores é o palco da cerimónia que se inicia às 10:00 e que conta com um programa com várias atividades.

Este ano, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu 26 galardões a Albufeira, ou seja, a todas as praias do concelho e à Marina de Albufeira. Assim, ao longo deste verão, a Bandeira Azul vai ser vista a ondular nas seguintes praias: Alemães, Arrifes, Aveiros, Belharucas, Castelo, Coelha, Evaristo, Falésia Açoteias, Falésia Alfamar, Galé-Leste, Galé-Oeste, INATEL – Albufeira, Manuel Lourenço, Maria Luísa, Olhos d’Água, Oura, Oura-Leste, Peneco, Pescadores, Rocha Baixinha, Rocha Baixinha-Nascente, Rocha Baixinha-Poente, São Rafael, Salgados, Santa Eulália e Marina de Albufeira. A atribuição dos galardões obedece a diversos critérios de exigência, nomeadamente a fatores como a limpeza, as acessibilidades ou a qualidade da água.

As ações começam logo no dia da abertura da época balnear com “Saúde e Segurança na Praia”, uma ação de sensibilização sobre os cuidados de saúde e segurança a ter na praia. Temas como o desabamento de arribas, a exposição solar, regras de segurança e resíduos no areal são o foco da formação, que se inicia às 10:15, no areal da Praia dos Pescadores.

Durante a manhã vai ser ainda realizada uma simulação de Afogamento e Salvamento a Banhistas, com recurso aos meios da Autoridade Marítima, Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira, Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima. Em simultâneo, no areal estarão em exposição diversos veículos utilizados pelo município na limpeza das praias através da recolha de resíduos.