Época balnear na Praia de Faro já está a ser preparada

A Câmara Municipal de Faro está a implementar um conjunto de intervenções na Praia de Faro para preparar a época balnear que se aproxima, anunciou a autarquia.

Durante esta semana, foram feitas várias obras de reparação e regularização das calçadas, pavimentos, pinturas de muros, limpeza de estrada e na ria e marcas de sinalização horizontal.

A pintura de sinalização horizontal foi feita em passadeiras, no estacionamento, em indicações e nos passeios e passadiços com setas de orientação pedonal, com o objetivo de mitigar o contágio de COVID-19.

As obras de construção dos passadiços de acesso ao areal, com um investimento de mais de 148 mil euros, já estão terminadas, além da edificação de um novo sanitário público junto ao largo Comandante Jacques Yves Costeau que teve um investimento superior a 29 mil euros.

A área central da Praia de Faro também recebeu obras de recuperação do talude na estrada de acesso à ponte, num investimento de mais de 88 mil euros e a colocação de lava-pés em nove pontos diferentes, que custou mais de 26 mil euros.