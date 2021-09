Época desportiva sénior arranca esta segunda-feira em Silves

A Câmara Municipal de Silves dá início, na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, a mais uma época desportiva do Desporto Sénior. O programa conta com 15 classes localizadas em todas as freguesias do concelho e permite a promoção da prática desportiva a mais de seis centenas de idosos do concelho.

Todos aqueles que pretendam inscrever-se poderão fazê-lo na primeira aula, junto do professor de uma das classes existentes em Alcantarilha, Algoz (duas classes), Amorosa, Armação de Pêra (duas classes), Azilheira, Enxerim/Poço Barreto/Fontes da Matosa, Pêra, SB Messines (duas classes), S. Marcos da Serra, Silves (duas classes) e Tunes.

As aulas, com duração de 60 minutos, ocorrerão duas vezes por semana, podendo os horários ser consultados no site do Município em www.cm-silves.pt.

Contribuir para a melhoria da saúde e do bem-estar dos seniores e promover a sociabilização da pessoa idosa, através da prática de atividades que contribuam para o combate ao sedentarismo são alguns dos principais objetivos deste projeto.

