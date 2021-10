Equipa de Basebol de Loulé apurada para a final nacional

A equipa de basebol Loulé Ravens foi apurada para a final do Circuito Nacional Basebol – FPBS, depois de vencer o Rivers Estarreja BBC durante o fim de semana em Abrantes, anunciou a autarquia.

Os algarvios venceram por knockout no primeiro jogo de basebol do dia, com mais de 15 pontos de diferença a partir da quarta entrada, com 17-0.

Já no segundo jogo, o resultado foi de 12-5, confirmando a vitória da equipa de Loulé, que ganhou todos os jogos deste circuito.

A final está agendada para o dia 23 de outubro, em Abrantes, onde a equipa louletana vai defrontar os Piratas da Ria Basebol Clube, de Aveiro.

Daniel Palma, Dayron Siska, Fábio Coelho, Jhonny Bracho, José Joaquim, Leonardo Pereira, Manuel Sandoval, Miguel Franco, Pedro Pereira, Roger Caliço, Walter Suniaga, Leonar Bueno, Yhonson Rojas, Diego Piña, Luis Torres, Christian Amaro Pedro, Ricardo Fonseca, Wilmer Alvarado, Anthony Torres e Alejandro Rivero foram os jogadores que participaram neste confronto, treinados por Christian Amaro Pedro e Roger Caliço.

“Estivemos bastante bem nestes playoffs, com os jogadores muito concentrados e a darem tudo por tudo para conseguirmos seguir em frente. Isto também é resultado de um trabalho intenso que temos tido ao longo dos últimos meses, com um cada vez maior entrosamento entre todos os elementos da equipa, com os jogadores mais experientes a apoiarem os jovens que começam agora praticamente a dar os primeiros passos no basebol. Partimos para esta final com muita confiança, queremos trazer o troféu para o Algarve”, refere o presidente do clube, Daniel Palma.

PUB