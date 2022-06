Equipa de Olhão sagra-se Campeã Nacional de Kempo

Nos dia 25 e 26 de junho, realizou-se, nas Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional de Kempo organizado pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo. A equipa do Centro Cultural de Artes Marciais Ninpon Taijutsu (Olhão) trouxe a taça para o Algarve.

Depois do resultado do ano passado, a equipa olhanense voltou a saborear a vitória no Nacional, ao ponto de elevarem o clube ao primeiro lugar em Sport Kempo – Divisão Desportivo e ao primeiro lugar no Campeonato Nacional ao superarem as 50 equipas em prova.

“Atletas, treinadores e pais que nos apoiaram incondicionalmente durante estes dois dias de competição, mostraram o seu espírito e que são ‘filhos de Olhão’. Mais uma vez elevaram a bandeira de Olhão na perseverança e no sucesso”, glorifica em comunicado o presidente do Centro Cultural de Artes Marciais, Gabriel Afonso.