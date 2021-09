Equipa de Tavira participa no Mundial de Pesca Desportiva

A equipa do Clube Recreativo Tavirense ficou apurada no Campeonato Nacional de 2020 como vice-campeã nacional e vai participar no World Championship B. G. F, em Itália, entre os dias 18 e 25 de setembro, anunciou o emblema.

Esta é uma das provas mundiais mais importantes da modalidade, onde também vão participar equipas da Eslovénia, França, México, Croácia, Alemanha, Espanha, Itália e Mónaco.

A equipa tavirense que vai representar Portugal é constituída por Artur Venâncio, Bernardo Sousa, Nuno Santos, Tiago Reis e Fábio Pereira.

